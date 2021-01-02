Правоохранительные органы и спецслужбы Сербии выяснят обстоятельства незаконного прослушивания президента Александра Вучича, заявил министр внутренних дел Александр Вулин.

"Службы в составе МВД, которые занимаются случаем "прослушки" президента Вучича, выяснят истину. Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это правда. Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания", - приводит РИА Новости слова Вулина, которые он сказал в эфире TV Prva.

По словам министра внутренних дел, пока рано говорить о целях незаконной "прослушки", но уже ясно, что они были недобронамеренными.