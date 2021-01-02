Германия экспортировала на Ближний Восток оружия на более 1 млрд евро

Правительство Германии одобрило в 2020 году контракты на поставки вооружения в страны Ближнего Востока на сумму свыше 1 млрд евро, говорится в ответе кабмина ФРГ на парламентский запрос партии «зеленых».

Основная часть экспорта пришлась на Египет (752 млн евро), также крупные поставки были одобрены для Катара (305,1 млн), Объединенных Арабских Эмиратов (51,3 млн), Кувейта (23,4 млн), Иордании (1,7 млн) и Бахрейна (1,5 млн), передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Отмечается, что все указанные страны «играют роль» либо в конфликте в Йемене, либо в Ливии.