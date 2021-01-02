В Иране и Ираке проходят массовые демонстрации в память об убитом США генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани. Их участники наряду с высокопоставленными политиками обещают отомстить Вашингтону, отмечает Press TV в своем Twitter.

Тысячи людей вышли на улицы с транспарантами и портретами убитого генерала. Помимо него, демонстранты помянули и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, убитого в тот же день.

Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля в Ираке. В конце декабря в Тегеране заявили, что к убийству генерала причастны 48 человек. Их личности уже установлены, и власти работают над тем, чтобы привлечь их к ответственности.