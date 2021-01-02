SOCAR открывает в Киеве 13-ю автозаправку

В ближайшие дни в Киеве откроется новая автозаправочная станция Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), проводятся завершающие работы. Об этом АзерТАдж сообщили в SOCAR Energy Ukraine, дочерней компании SOCAR в Украине.

Новая АЗС находится на проспекте Степана Бандеры. Таким образом, количество АЗС SOCAR Energy Ukraine в Киеве достигнет 13.

Преимущество новых комплексов в том, что построены они в современном индустриальном стиле, с особым дизайном. Здесь все состоит из бетонных, стеклянных и металлических конструкций в традициях SOCAR.

В этом году также будут открыты новые автозаправочные станции в Харькове и Днепре.