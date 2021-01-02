Второй финал между Теймуром Раджабовым и Левоном Ароняном

Сегодня в 18:00 по бакинскому времени начнутся решающие партии онлайн-турнира Airthings Masters по быстрым шахматам, в финале которого сошлись азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов и армянин Левон Аронян.

В первом финальном матче, который состоялся вчера, Раджабов победил со счетом 2,5:1,5. Три партии завершились вничью, а в четвертой азербайджанский шахматист черными фигурами одержал важнейшую победу.

Сегодня соперники должны вновь сыграть четыре партии с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Теймура для победы в турнире устроит и ничья, то есть ему достаточно набрать 2 очка.

Если же по итогам четырех партий победит Аронян, то шахматистов будет ждать тай-брейк. Там соперники сыграют две партии в блиц. Если и они не выявят победителя, то будет армагеддон, где белым обязательно надо выигрывать, а черным достаточно сыграть вничью.

Airthings Masters - второй этап в серии турниров Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. Призовой фонд соревнования – 200 тысяч долларов. Победитель станет обладателем 60 тысяч и прямой путевки в Большой финал, который состоится в сентябре 2021 года. Проигравший получит 40 тысяч.

В первом соревновании Champions Chess Tour под названием Skilling Open, который проходил в ноябре, Теймур Раджабов выбыл из борьбы в четвертьфинале. Тогда на предварительной стадии он обыграл Ароняна. А в квалификации Airthings Masters азербайджанский и армянский гроссмейстеры сыграли вничью. В итоге Раджабов на предварительном этапе занял 5-е место, а Аронян – 6-е, и оба пробились в четвертьфинал.

Там наш гроссмейстер с трудом прошел россиянина Яна Непомнящего (2:2, 2:2, 1,5:1,5). Зато в полуфинале уверенно победил российского шахматиста Даниила Дубова (3:1, 2:0), который в четвертьфинале выбил из борьбы чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Левон Аронян в 1/4 финала дважды обыграл американца Хикару Накамуру (2,5:1,5, 2:0), а в полуфинале выиграл у француза Максима Вашье-Ляграва (3:1, 2:1).