Отдел международной информации 15:57

На нашей планете использование некогда казавшегося безобидным и удобным видом упаковки пластика стало настоящей угрозой обитателям озер, морей и океанов. Ученые давно обращали внимание на вред от не разлагающегося десятилетиями в природе этого вида химического мусора. В ряде стран давно приняты меры по сокращению использования пластиковых пакетов для упаковки товаров. Как сообщал ранее haqqin.az, и в Азербайджане с нового года пластиковые пакеты теперь можно только купить, а не получить бесплатно. И это верный шаг.

Распадающийся на мелкие частицы пластик стал угрожать всему живому в океанах. Недавно проведенные исследования подтвердили, что популярные во многих регионах мира морепродукты, такие как мидии, устрицы, другие моллюски, омары, лангусты, крабы, содержат микрочастицы пластика. Это - совершенно логично - является угрозой для жизни человека. Подтверждение этого сообщения недавно прозвучало из Израиля. Именно ученые из Weizmann Institute of Science пришли к выводу, что малейшие частицы пластика могут носиться над поверхностью океанов в течение многих дней и загрязнять места, на первый взгляд, недоступные. Результаты наблюдений и исследований они опубликовали в издании Communications Earth and Environment. На статью ссылается Niezalezna.pl. В ней пишется о том, что микрочастицы пластика диаметром менее 5 мм, переносимые ветрами над океаном, могут приносить вред морской среде и путем проникновения в звенья кормовых цепочек влиять на здоровье человека. - Несколько исследований показали, что микропластик существует в атмосфере над водой и на морском побережье. Однако мы были удивлены, обнаружив его большое количество в чистой, на первый взгляд, воде - говорит доктор Мири Трайнич из отдела наук о Земле израильского института. Ученые этого научного учреждения много лет изучают зависимость между состоянием океанов и воздухом. В то время как способ, которым океаны абсорбируют материалы из атмосферы, был достаточно хорошо исследован, процесс, происходящий в обратном направлении — аэрозолизация, в котором газообразные субстанции, вирусы, фрагменты водорослей и иные частицы попадают из воды в атмосферу, был менее проанализирован. В новом исследовании взятые экспертами пробы океанических вод подтвердили присутствие высокого уровня всех видов пластика — полистирола, полиэтилена, полипропилена.