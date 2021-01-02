Ученые бьют тревогу: по ком звонит колокол наш обзор
На нашей планете использование некогда казавшегося безобидным и удобным видом упаковки пластика стало настоящей угрозой обитателям озер, морей и океанов. Ученые давно обращали внимание на вред от не разлагающегося десятилетиями в природе этого вида химического мусора. В ряде стран давно приняты меры по сокращению использования пластиковых пакетов для упаковки товаров.
Как сообщал ранее haqqin.az, и в Азербайджане с нового года пластиковые пакеты теперь можно только купить, а не получить бесплатно. И это верный шаг.
Распадающийся на мелкие частицы пластик стал угрожать всему живому в океанах. Недавно проведенные исследования подтвердили, что популярные во многих регионах мира морепродукты, такие как мидии, устрицы, другие моллюски, омары, лангусты, крабы, содержат микрочастицы пластика. Это - совершенно логично - является угрозой для жизни человека.
Подтверждение этого сообщения недавно прозвучало из Израиля. Именно ученые из Weizmann Institute of Science пришли к выводу, что малейшие частицы пластика могут носиться над поверхностью океанов в течение многих дней и загрязнять места, на первый взгляд, недоступные. Результаты наблюдений и исследований они опубликовали в издании Communications Earth and Environment. На статью ссылается Niezalezna.pl.
В ней пишется о том, что микрочастицы пластика диаметром менее 5 мм, переносимые ветрами над океаном, могут приносить вред морской среде и путем проникновения в звенья кормовых цепочек влиять на здоровье человека.
- Несколько исследований показали, что микропластик существует в атмосфере над водой и на морском побережье. Однако мы были удивлены, обнаружив его большое количество в чистой, на первый взгляд, воде - говорит доктор Мири Трайнич из отдела наук о Земле израильского института.
Ученые этого научного учреждения много лет изучают зависимость между состоянием океанов и воздухом.
В то время как способ, которым океаны абсорбируют материалы из атмосферы, был достаточно хорошо исследован, процесс, происходящий в обратном направлении — аэрозолизация, в котором газообразные субстанции, вирусы, фрагменты водорослей и иные частицы попадают из воды в атмосферу, был менее проанализирован.
В новом исследовании взятые экспертами пробы океанических вод подтвердили присутствие высокого уровня всех видов пластика — полистирола, полиэтилена, полипропилена.
После того как они обратили внимание на вид и массу частиц, учитывая направление и скорость ветров над океанами, эксперты пришли к выводу, что загрязнение происходило, вероятнее всего, из-за пластиковых пакетов и другого мусора, выбрасываемого людьми у побережья, который потом оказывался за сотни километров дальше, в глубине океана.
- Когда микропластик оказывается в атмосфере, он высыхает и попадает под воздействие ультрафиолета и соединений, с которыми потом химически взаимодействует. Это означает, что частицы, которые позже попадают обратно в океан, могут быть еще более вредными и токсичными, чем раньше, - подчеркнула доктор Трайнич.
Как указывают ученые, настоящее количество микропластика, носящегося над океанами, может быть больше, чем оценивается исследованиями, в которых не учтены частицы диаметром меньше нескольких миллиметров.
Например, в океан легко вымываются наночастицы, которые являются добавками к косметическим средствам.
В этом случае размер, как говорится, имеет значение не только с точки зрения на то, что меньшие ошметки пластика могут летать над океанами более длительное время. Хуже другое: когда они оседают на поверхности воды, то могут быть съедены мелкими морскими организмами, которые не в состоянии их переварить. Таким образом, каждый кусочек микропластика может быть угрозой для жизни в море и в итоге даже для человеческого здоровья, делают вывод израильские ученые.
Эти тревожные данные только подтверждают постулат — на нашей планете все связано между собой, и баланс этот весьма хрупок. Если вспоминать цитату из классика: не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе...