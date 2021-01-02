Израиль готовится к возможным атакам Ирана израильские СМИ
Израильская армия готовится к возможным атакам со стороны поддерживаемых Ираном боевиков в Ираке и Йемене, утверждает израильский телеканал KAN, передает Anadolu.
KAN уточняет, что высокопоставленные представители Армии обороны Израиля на прошлой неделе обсуждали возможные варианты ударов по Израилю, в том числе ракетные или нанесенные при помощи беспилотников.
Как ожидается, атаки, возможно, совершат либо иракские боевики, либо йеменские хуситы.