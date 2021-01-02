Врачи назвали противопоказания для вакцинации от COVID

Специалисты из лабораторий и медицинских центров рассказали о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса, а также сообщили о том, как подготовиться к вакцинации. Рекомендации опубликовало РБК.

Инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков сообщил изданию, что во время вакцинации у человека не должны наблюдаться признаки ОРВИ (недомогание, температура, кашель, насморк). Кроме того, в течение месяца до вакцинации "не должно быть обострений хронических заболеваний".

Также инфекционист посоветовал за три дня до и три дня после после прививки не злоупотреблять алкоголем, фастфудом и тяжелой пищей. Людям, страдающим от аллергических реакций, Тимаков порекомендовал за день до и через день после прививки принять антигистаминные препараты.

Помимо этого, следует за несколько недель до вакцинации ограничить контакты, чтобы избежать заражения коронавирусом во время формирования иммунитета. Не менее важное значение, по словам врача, имеет психологическая готовность к прививке, так как из-за сильного волнения возможно повышение давления.

Директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов, отвечая на вопрос РБК, отметил, что перед вакцинацией следует сдать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы убедиться в отсутствии заболевания, протекающего в бессимптомной форме. Кроме того, Денисов рекомендует перед прививкой и после нее сдать анализ на антитела, чтобы отследить формирование иммунитета к вирусу.