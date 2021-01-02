Виктория Панфилова, автор haggin.az 17:03

В Киргизии предотвращен террористический акт. Силовики Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали боевика, готовившего нападение на одну из воинских частей с целью захватить оружие. Инцидент приобрел особый резонанс в связи с предстоящими выборами президента страны и референдумом по принятию новой Конституции.

Эксперты рассматривают два варианта произошедшего: инцидент должен добавить очков главному кандидату президентской гонки Садыру Жапарову, поскольку его соратник Камчибек Ташиев возглавил ГКНБ и предотвратил теракт. Второй вариант – наводку на террориста дали узбекские спецслужбы, которые держат под контролем безопасность в регионе. Собственно, в сообщении пресс-центра киргизского ведомства говорится, что «в результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран 31 декабря 2020 года удалось предотвратить террористический акт на территории Киргизии». По данным ГКНБ, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по статье 239 (Акт терроризма) УК Киргизии, в Ошской области задержан кыргызстанец, 1998 года рождения. «Установлено, что он является членом международной террористической организации и по заданию главарей должен был изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из воинских частей. В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты комплект камуфлированной формы, разгрузочный жилет, военная обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке. Задержанный водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия», - проинформировал пресс-центр. «Дело в том, что нападение на воинские части давно стало в среде террористов «общим местом». Цель – захват оружия и показать, что спецслужбы Киргизии не контролируют ситуацию. Однако практика показала, что это далеко не так», - сказал haggin.az генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов. По мнению эксперта, не надо думать, что это последняя акция такого рода.

Предположение, что спецслужбы Узбекистана дали наводку, близко к истине. Наиболее эффективно работают спецслужбы и правоохранители Узбекистана и Казахстана. Есть примеры успешного сотрудничества и со спецслужбами Киргизии и Таджикистана. Как показывает практика, считает Орлов, проблему можно решить только совместными усилиями. Регулярный обмен данными происходит давно и достаточно продуктивно, даже несмотря на то, что в ГКНБ Киргизии поменялось руководство - хорошо работают среднее и низовое звенья. «Цель – дестабилизация ситуации в республике, скорее всего, после выборов. Избирательная кампания, то, как она сейчас ведется, а ведется она очень вяло, поэтому нельзя исключать того, что кандидаты-неудачники будут говорить о фальсификациях, а то попытаются устроить очередной государственный переворот», - отметил Орлов. Вопрос, кто стоит за нынешним несостоявшимся терактом - конкурирующие стороны президентской гонки или исламские радикалы, остается открытым. Дело в том, что борьба за власть предусматривает самые неожиданные и порой самые немыслимые союзы. Поэтому связка исламистов с кем-то из кандидатов абсолютно не исключена. Официально сообщается, что задержанный принадлежал к международным террористическим группировкам. Каким именно - не уточняется, в Киргизии между тем официально насчитывается около 3 тыс. религиозных организаций. При этом в Духовном управлении мусульман республики есть приверженцы движения «Джамоат Таблиги», запрещенного в ряде стран, и салафизма. Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев в беседе с автором ранее отмечал, что в центральноазиатском регионе зреет очень серьезная проблема религиозной радикализации. Cвои идеи исламисты продвигают в интернете. Если в 1990-2000-е годы они собирались на проповеди в подпольные мечети, конспиративные квартиры, то сейчас работа ведется в социальных сетях. Один только Тelegram-канал гораздо более эффективнее десяти подпольных типографий, которые, к слову, в 90-е годы печатали листовки «Хизб-ут-Тахрир». Власти, к сожалению, пока не могут найти новые пути противостояния наступлению исламистской идеологии. Нет даже формата, где государство и негосударственные организации могли бы объединяться и вырабатывать тактику сопротивления в этой сетевой войне.