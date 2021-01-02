Киргизию готовились взорвать наша корреспонденция

Виктория Панфилова, автор haggin.az

В Киргизии предотвращен террористический акт. Силовики Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали боевика, готовившего нападение на одну из воинских частей с целью захватить оружие.

Инцидент приобрел особый резонанс в связи с предстоящими выборами президента страны и референдумом по принятию новой Конституции.

задержанным оказался кыргызстанец, 1998 года рождения: «Установлено, что задержанный является членом международной террористической организации и по заданию главарей должен был изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта в одной из воинских частей области»

Эксперты рассматривают два варианта произошедшего: инцидент должен добавить очков главному кандидату президентской гонки Садыру Жапарову, поскольку его соратник Камчибек Ташиев возглавил ГКНБ и предотвратил теракт. Второй вариант – наводку на террориста дали узбекские спецслужбы, которые держат под контролем безопасность в регионе. Собственно, в сообщении пресс-центра киргизского ведомства говорится, что «в результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран 31 декабря 2020 года удалось предотвратить террористический акт на территории Киргизии». 

По  данным ГКНБ, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по статье 239 (Акт терроризма) УК Киргизии, в Ошской области задержан кыргызстанец, 1998 года рождения. «Установлено, что он является членом международной террористической организации и по заданию главарей должен был изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из воинских частей. В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты комплект камуфлированной формы, разгрузочный жилет, военная обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке. Задержанный водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия», - проинформировал пресс-центр.

«Дело в том, что нападение на воинские части давно стало в среде террористов «общим местом». Цель – захват оружия и показать, что спецслужбы Киргизии не контролируют ситуацию. Однако практика показала, что это далеко не так», - сказал haggin.az генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов. По мнению эксперта, не надо думать, что это последняя акция такого рода.

инцидент должен добавить очков главному кандидату президентской гонки Садыру Жапарову, поскольку его соратник Камчибек Ташиев возглавил ГКНБ и предотвратил теракт

Предположение, что спецслужбы Узбекистана дали наводку, близко к истине. Наиболее эффективно работают спецслужбы и правоохранители Узбекистана и Казахстана. Есть примеры успешного сотрудничества и со спецслужбами Киргизии и Таджикистана.

Как показывает практика, считает Орлов, проблему можно решить только совместными усилиями. Регулярный обмен данными происходит давно и достаточно продуктивно, даже несмотря на то, что в ГКНБ Киргизии поменялось руководство - хорошо работают среднее и низовое звенья. 

«Цель – дестабилизация ситуации в республике, скорее всего, после выборов. Избирательная кампания, то, как она сейчас ведется, а ведется она очень вяло, поэтому нельзя исключать того, что кандидаты-неудачники будут говорить о фальсификациях, а то попытаются устроить очередной государственный переворот», - отметил Орлов. 

Вопрос, кто стоит за нынешним несостоявшимся терактом - конкурирующие стороны президентской гонки или исламские радикалы, остается открытым. Дело в том, что борьба за власть предусматривает самые неожиданные и порой самые немыслимые союзы. Поэтому связка исламистов с кем-то из кандидатов абсолютно не исключена. 

Официально сообщается, что задержанный принадлежал к международным террористическим группировкам. Каким именно - не уточняется, в Киргизии между тем официально насчитывается около 3 тыс. религиозных организаций. При этом в Духовном управлении мусульман республики есть приверженцы движения «Джамоат Таблиги», запрещенного в ряде стран, и салафизма.

Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев в беседе с автором ранее отмечал, что в центральноазиатском регионе зреет очень серьезная проблема религиозной радикализации. Cвои идеи исламисты продвигают в интернете. Если в 1990-2000-е годы они собирались на проповеди в подпольные мечети, конспиративные квартиры, то сейчас работа ведется в социальных сетях. Один только Тelegram-канал гораздо более эффективнее десяти подпольных типографий, которые, к слову, в 90-е годы печатали листовки «Хизб-ут-Тахрир». Власти, к сожалению, пока не могут найти новые пути противостояния наступлению исламистской идеологии. Нет даже формата, где государство и негосударственные организации могли бы объединяться и вырабатывать тактику сопротивления в этой сетевой войне.

гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов: цель несостоявшегося теракта – дестабилизация ситуации в Киргизии, скорее всего, после выборов

Она уже идет, но ее не желают замечать. Радикалы создают ячейки из 2-3 человек, которые находятся в «спящем состоянии». Они ждут внешних потрясений, которые «разбудят» их, и тогда они приступят к актам одиночного джихада.

Нужно помнить еще о том, что получившие боевой опыт в Сирии жители стран ЦА возвращаются на родину. Не исключено, что их могут использовать для выполнения разного рода задач. Впрочем, по словам Дмитрия Орлова, граждане Киргизии, которые уехали на войну в Сирии, находятся под контролем силовиков. Их не так много, около 500 человек, при чем в их числе есть этнические киргизы из других стран, но получившие паспорт Киргизии. До недавнего времени киргизский паспорт получить было не сложно. 

Тем временем Киргизия продолжает готовиться к выборам президента, которые состоятся 10 января 2021 года. Бюллетени готовы и отправлены на избирательные участки. Предполагается, что голосовать придут более 3,5 млн человек. Симпатии большинства населения на стороне кандидата номер один – Садыра Жапарова. В городе Каракол на встрече с Жапаровым избиратели устроили спектакль, где переодетые актеры в роли Жети аке (Семи отцов - эпос иссыкульских киргизов о роли духовных предводителей – haggin.az) благословили кандидата на «царство». ЦИК готовится вынести Жапарову предупреждение. 

Остальные 17 кандидатов появляются только на теледебатах, в ходе которых рассуждают, какая форма правления больше бы подошла для Киргизии. Никаких реальных предложений по выходу страны из кризиса нет.