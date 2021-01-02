Вице-премьер России и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в ходе встречи в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Пашинян высоко оценил личные усилия президента РФ Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы армянского кабмина.

Вице-премьер РФ отметил, что "Россия подтверждает свою поддержку дружественному армянскому народу в этот непростой период...".

Пресс-служба уточняет, что Пашинян и Оверчук обсудили вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе, обменом телами погибших и военнопленными, а также широкий круг вопросов повестки армяно-российских отношений.