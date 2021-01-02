В США назвали свою версию появления коронавируса

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории в Китае самой "достоверной" теорией возникновения эпидемии. Об этом пишет британская Daily Mail.

"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", — цитирует РИА Новости американского чиновника, который не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на "последние разведывательные данные".

Советник Трампа сделал это заявление на фоне подготовки специалистов ВОЗ к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии.

Поттингер сравнил деятельность Всемирной организации здравоохранения с "потемкинскими деревнями" и призвал парламентариев из разных стран "сыграть свою роль в разоблачении расследования ВОЗ".