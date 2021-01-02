В Азербайджане 803 новых случая COVID-19, выздоровели 2 918 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (накануне - 421 человек). В то же время 2 918 пациентов (вчера - 3 645 человек) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров от 31 декабря.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 30 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 220 265 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 194 843 человека вылечились, 2 733 пациента клиник скончались. Лечение 22 689 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего проведено 2 210 426 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 200 - за минувшие сутки.