В Таджикистане за сутки не нашли ни одного заболевшего COVID

Новых случаев коронавируса за сутки в Таджикистане не зарегистрировано. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Как уточняется, с начала пандемии в республике выявили 13,3 тыс. заболевших.

«За последние сутки в стране не зафиксировано ни одного случая инфицирования граждан новым видом коронавирусной инфекцией COVID-19», — отметили в сообщении.

Это уже третий день, когда новых пациентов на территории Таджикистана не регистрируется. Аналогичная ситуация наблюдалась 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года.