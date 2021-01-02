В рамках ограничений, введенных по стране Межведомственным координационным советом, 4-15 января в Грузии объявлены нерабочими днями.

Sputnik Грузия пишет, что, если раньше по случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, то в 2021 году по решению властей в стране выходные дни продлятся с 1 по 15 января. Будут работать только банки, объекты и сервисы стратегического значения.

С 3 января возобновились все те ограничения, которые действовали в стране с 28 ноября по 24 декабря.

По данным StopCov, с начала пандемии в Грузии выявлено 229 169 случаев заражения, вылечились 220 442 пациента, скончались 2 603.