Рухнувшая крыша убила 22 пришедших на похороны индийца

В Индии во время траурной церемонии в крематории в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш из-за дождя обрушилась крыша здания. Жертвами инцидента стали 22 человека.

Как сообщает телеканал NDTV, из десятков людей, оказавшихся под завалами, 38 спасены. Спасательная операция продолжается, на месте работают полицейские наряды и пожарные бригады. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

По последним данным, сотрудники спецслужб спустя несколько часов после происшествия всё ещё разбирают завалы. Они предполагают, что на месте разрушенного здания могут оставаться люди.