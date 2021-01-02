В Турции пассажирский самолет при взлете столкнулся со стаей птиц. Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines Cargo направлялся в Алматы.

Как сообщило турецкое издание Yeni Şafak, после столкновения с пернатыми командир принял решение вернуться в аэропорт, из которого вылетел.

Экипаж посадил воздушное судно после аварийного слива топлива до допустимого посадочного веса. Самолет направили в ремонтный ангар, потому что из-за столкновения у Boeing 777 повредились носовой обтекатель и приемники воздушного давления.