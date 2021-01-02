Довольны не все: Индия одобрила собственную вакцину

Индия по ускоренной процедуре выдала разрешение прививаться вакциной COVAXIN отечественной разработки. Как сообщает BBC, объявление было сделано в воскресенье и вызвало удивление у многих: чиновники не обнародовали данные об эффективности разработки Bharat Biotech и в целом отказались отвечать на любые вопросы.

Это не смутило премьер-министра Нарендру Моди. Он провозгласил победу индийской науки и фармацевтики.

Несмотря на то, что Индия стала одной из немногих стран в мире, где разработана и утверждена собственная вакцина, масштабная индийская программа вакцинация сотен миллионов человек прежде всего рассчитана на британскую прививку разработки AstraZeneca и Оксфордского университета. Ее власти одобрили пару дней назад.