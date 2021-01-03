Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на переговорах с Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня с находящимся с визитом в Баку заместителем премьер-министра Российской Федерации, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексеем Оверчуком.

Как сообщает АзерТАдж, Алексей Оверчук передал главе Азербайджанского государства приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия, просил передать и его приветствия главе Российского государства.

В ходе беседы было отмечено, что основанные на стратегическом партнерстве дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных сферах. Было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году, отношения в экономической сфере развивались. С этой точки зрения визит сопредседателя межправительственной комиссии с азербайджанской стороны Шахина Мустафаева в Россию в конце прошлого года и нынешний визит сопредседателя комиссии с российской стороны Алексея Оверчука в Азербайджан были расценены как хороший показатель этого сотрудничества.

На встрече были обсуждены направления сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах в 2021 году, выражена уверенность в дальнейшем расширении связей.