Для кого опасен вирус-мутант

«Британская» мутация новой коронавирусной инфекции особенно опасна для детей, сообщила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Гурдасани сообщила в Twitter, что «британская» мутация более заразна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет. По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

Она назвала эти выводы «очень тревожными» и призвала «действовать уже сейчас». «Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», – передает ее слова РИА Новости.

Гурдасани также предупредила, что новый штамм, преобладающий у детей, может перекинуться на взрослых и приведет к большей заболеваемости и новым смертям.