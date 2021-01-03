Коронарежим серьезно расшатал всем нервы, нарушил покой людей, которых сегодня нетрудно напугать и менее значимыми новостями. Но прежде чем ответить на последний вопрос, рассмотрим причину повышения цен на топливо в самой Германии. В последнее время цена на бензин марки 95 здесь колеблется между 1,40-1,55 евро за литр, что дорого по сравнению с соседними Австрией, Польшей и Чехией. В Швейцарии и Франции стоимость примерно такая же, в Голландии еще дороже. Многие немцы наведываются в приграничные страны с 20-литровой канистрой в багажнике, чтобы запастись дешевым топливом.

Новый год в Германии обернулся резким ростом цен на бензин и дизель, литр топлива подорожал примерно на 11 центов. Эта новость заставила задуматься автовладельцев во многих странах, в том числе и в Азербайджане. В редакцию, несмотря на новогодние каникулы, обращаются с вопросом: не грозит ли и нам такое подорожание?

Если рассмотреть структуру стоимости топлива, то две трети ее составляют налоги. Это обычный НДС в 19% и так называемый энергетический налог (Energiesteueranteil). Оставшаяся часть – закупочная цена и, разумеется, надбавка продавцов. И если закупочная стоимость зависит от стоимости нефти на мировом рынке, то все остальное регулируется внутренним рынком. К примеру, расходы на транспортировку сильно зависят от местоположения. А в надбавку продавцов по закону включены еще пол-евроцента, которые обслуживают специальный топливный фонд - в случае кризиса при срывах поставок Германия обеспечена топливом как минимум на 90 дней. Величина энергетического налога зависит от конкретного вида топлива. Чем меньше вред для окружающей среды, тем меньше взимаемая с продажи сумма. Так, на килограмм жидкого газа налог всего 18 центов, а на бензин и дизель налог 65,45 цента и 47,04 цента за литр соответственно. В 2017-м энергетический налог принес казне 40 млрд евро. Энергетический налог пополняет государственный пенсионный фонд, снижая пенсионные взносы на 1,7%.

В данном же случае скачок цен на бензин объясняется, с одной стороны, возвращением страны к «докризисному» уровню НДС (с 1 июля по 31 декабря 2020 года НДС в Германии снижен 19% до 16%). Но куда сильнее выросли государственные «налоги на экологию». С нового года существенно повысился налог на содержание автомобиля, достигающий, в зависимости от объема мотора и модели автомобиля, нескольких сотен евро. Эксперты находят логичными действия немецких властей - пострадавшие от пандемии страны пытаются восполнить бюджет, чтобы суметь выполнить свои социальные обязательства и инвестиционные планы. Ожидается, что рост цен на топливо продолжится и во второй половине 2021 года, в том числе из-за ожидаемого восстановления экономики на фоне отступления пандемии.

Вот сколько проблем сразу решают власти Германии за счет цен на топливо. Поэтому ориентироваться на них в других странах не стоит. В то же время наблюдаемая тенденция во многих других странах свидетельствует, что такой рост пусть и незначительно, но характерен и для них. Принятые ОПЕК+ меры предотвратили глобальный нефтяной кризис, который был неизбежен в связи с масштабными ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Цены на бензин в последние месяцы имеют склонность к росту, лишь сжиженный газ (LPG) незначительно снижается. Это касается, в частности, и наших соседей – Грузии, Турции, Армении. Но, как нетрудно понять, эти страны не обладают собственными нефтересурсами, в нефтедобывающих же странах свои правила, у каждой индивидуальные.

В Азербайджане цены на бензин основных марок АИ-80 (€0.435) и АИ-92 (€0.435), дизель (€0.290) регулируются государством и меняются редко - раз в несколько лет решением Тарифного совета. А бензин Premium Евро-95 (соответствующий экологическим стандартам Евро-5) и Super Евро-98, который в стране не производится, не входит в список регулируемых государством товаров, его продажа осуществляется по свободным ценам.