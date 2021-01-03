В Турции нашли 2500-летний храм Афродиты
В Турции группа ученых и археологов обнаружила останки 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе страны, сообщает Daily Sabah.
2,500-year-old Aphrodite temple discovered in Turkey https://t.co/iDGog0y9xn pic.twitter.com/741Z2GBaDu— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 2, 2021
После обследования территории, охватывающей части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, было обнаружено 35 древних поселений, в том числе 16 из периода позднего неолита. Среди них - руины храма Афродиты, датируемого VI веком до нашей эры.
По словам археолога Элиф Копарал из Университета искусств имени Мимара Синана, которая возглавляла раскопки, "это захватывающие и впечатляющее открытие", передает РИА Новости.
Копарал также отметила, что вместе с командой на протяжении тех нескольких лет, пока шли раскопки, сотрудничала с местными жителями. Они помогли защитить ценные артефакты от контрабандистов и нелегальных охотниками за сокровищами.