В Турции нашли 2500-летний храм Афродиты

В Турции группа ученых и археологов обнаружила останки 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе страны, сообщает Daily Sabah.

После обследования территории, охватывающей части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, было обнаружено 35 древних поселений, в том числе 16 из периода позднего неолита. Среди них - руины храма Афродиты, датируемого VI веком до нашей эры.

По словам археолога Элиф Копарал из Университета искусств имени Мимара Синана, которая возглавляла раскопки, "это захватывающие и впечатляющее открытие", передает РИА Новости.

Копарал также отметила, что вместе с командой на протяжении тех нескольких лет, пока шли раскопки, сотрудничала с местными жителями. Они помогли защитить ценные артефакты от контрабандистов и нелегальных охотниками за сокровищами.