Недавно в СМИ прозвучала новость: здесь создан необычайно чувствительный биосенсор, который способен улавливать наличие частиц коронавируса в аэрозоле (выдыхаемом воздухе) в помещениях, наполненных людьми.

В мире продолжается борьба за избавление от пандемии COVID-19. Испания, где и первая, и вторая волна коронавируса мощно ударила по населению и системе здравоохранения, старается не отставать в поисках эффективных средств распознавания и лечения болезни.

Испанские ученые разработали устройство для мониторинга наличия SARS-CoV-2 в воздухе. Это стало результатом сотрудничества Университета в Валенсии и местным политехническим вузом. Пока это только так называемый прототип, но разработчики надеются, что устройство вскоре найдет заинтересованных производителей.

Мониторинговая система основана на биодатчике высокой чувствительности, который должен следить за состоянием воздуха в помещении.

Ученые уверены, что биодатчик в состоянии обнаружить высокое содержание коронавируса в таком аэрозоле и стать важной частью системы раннего предупреждения об инфекции в местах скопления людей: на транспорте, в ресторанах, кинотеатрах, школах и лечебных учреждениях.

- Разработанная нами система основана на биосенсоре, использующем специфические антитела, которые могут обнаружить вирус SARS-CoV-2 воздухе, - поясняет Анхель Макейра, соавтор идеи. - Исследования проводились с использованием незараженных вирусоподобных частиц VLP, - продолжает ученый. - Эти частицы похожи на коронавирус, но не способны к репликации. Они содержат четыре структурных белка вируса, но не содержат рибонуклеиновой кислоты. В то же время присутствие белков позволяет распознавать с помощью антител частицы, характерные для коронавируса.

Биосенсор до сих пор тестировался в лабораторных условиях. Он обнаруживал частицы VLP в воздушной среде в помещениях, где их концентрация превышала определенный порог, который можно считать как небезопасный для людей.

- Это многообещающая система, которая должна предупреждать об угрозе и служить контролю за распространением коронавируса. Она могла бы использоваться в переполненных или небезопасных помещениях, - аргументируют важность своего устройства авторы.

Прототип уже тестируется в больницах в рамках сотрудничества с Hospital General Universitari de Castello (Испания). При помощи этого биосенсора можно контролировать воздух в помещениях, при этом устройство легкое в обслуживании и не требует дорогих деталей.

- На сегодня у него нет конкуренции на рынке технологий. Наше устройство может стать важной частью борьбы с пандемией, - уверены авторы изобретения.

Оптимизм изобретателей в сочетании с уже начавшимися испытаниями прибора позволяет надеяться на быстрое внедрение его не только на Пиренеях, но и во всей Европе. А значит, и на обуздание пандемии в обозримом будущем.