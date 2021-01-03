Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили гроссмейстера Теймура Раджабова по случаю победы на шахматном турнире Airthings Masters.

В поздравительном послании говорится:

«Дорогой Теймур,

Искренне поздравляем тебя с победой на шахматном турнире Airthings Masters. Твоя убедительная победа на этом турнире, где ты продемонстрировал профессионализм, волю и упорство, обрадовала азербайджанский народ.

Твой успех также является ярким показателем высокого интеллектуального потенциала нашего народа.

Желаем тебе всего наилучшего, будущих успехов и покорения новых шахматных вершин».