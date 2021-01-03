Теймур Раджабов: «Эту победу буду праздновать до утра»

«Сегодня было действительно сложно, - говорит победитель. - Я старался не терять концентрации до самого конца. Это отняло у меня много эмоциональных сил. Нужно было сохранять спокойствие, не показывать свою радость от того, что происходит на доске.

Честно говоря, после того как я проанализировал игру Левона Ароняна в квалификации, а также в четвертьфинале и полуфинале, думал перевести матч на тай-брейк. Левон играл на этом турнире почти идеально и был очень близок к своему наивысшему уровню, который он демонстрирует, когда находится в оптимальной форме.

В какой-то степени я старался засушить игру. Я – профессиональный шахматист, и моя цель - выиграть турнир тем способом, которым я умею, а не угодить кому-то своей игрой.

Я выложился полностью. Что касается эмоций, то да, иногда я бываю эмоциональным. Это действительно был тяжелый матч, и я счастлив, что победил.

Я знал, что могу победить. Но при этом я понимал, что сегодня Левон будет оказывать на меня большое давление, особенно играя белыми. Первая партия сегодня была неприятной для меня. В какой-то момент я просчитался. Я был раздосадован, но старался сохранять спокойствие и удержать позицию.