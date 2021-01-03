Теймур Раджабов: «Эту победу буду праздновать до утра»
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов прокомментировал свою победу на онлайн-турнире Airthings Masters, в финале которого он уверенно обыграл армянского шахматиста Левона Ароняна (2,5:1,5, 2:1), сообщает haqqin.az.
«Сегодня было действительно сложно, - говорит победитель. - Я старался не терять концентрации до самого конца. Это отняло у меня много эмоциональных сил. Нужно было сохранять спокойствие, не показывать свою радость от того, что происходит на доске.
Честно говоря, после того как я проанализировал игру Левона Ароняна в квалификации, а также в четвертьфинале и полуфинале, думал перевести матч на тай-брейк. Левон играл на этом турнире почти идеально и был очень близок к своему наивысшему уровню, который он демонстрирует, когда находится в оптимальной форме.
В какой-то степени я старался засушить игру. Я – профессиональный шахматист, и моя цель - выиграть турнир тем способом, которым я умею, а не угодить кому-то своей игрой.
Я выложился полностью. Что касается эмоций, то да, иногда я бываю эмоциональным. Это действительно был тяжелый матч, и я счастлив, что победил.
Я знал, что могу победить. Но при этом я понимал, что сегодня Левон будет оказывать на меня большое давление, особенно играя белыми. Первая партия сегодня была неприятной для меня. В какой-то момент я просчитался. Я был раздосадован, но старался сохранять спокойствие и удержать позицию.
Мое спокойствие часто бывает лишь видимостью. Многие думают, что я спокоен, но на самом деле во мне бурлят эмоции. Просто я стараюсь не проявлять их. Но сегодня в концовке я уже не мог сдерживать эмоции, потому что была очень напряженная ситуация и я выиграл матч. Счастлив, что попал в Большой финал.
Как буду праздновать победу? Думаю, что буду праздновать до утра. Перед Новым годом друзья звонили мне и приглашали. Но я говорил, что участвую в турнире и он очень важен для меня. Необходимо было не терять концентрации. Ну а теперь можно отпраздновать и победу, и наступление Нового года».