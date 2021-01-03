Новый состав Конгресса США приступил к работе

Конгресс США приступил к работе в новом составе, в то время как контроль над Сенатом еще не определился. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Демократическая партия сохранила контроль над Палатой представителей – сейчас у нее 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу умер от коронавируса незадолго до сессии Конгресса.

Как ожидается, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок. Она контролирует фракцию демократов с 2003 года.

Новый состав Конгресса на общей сессии 6 января утвердит победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. При этом, вероятнее всего, часть республиканцев в обеих палатах выскажет возражения против данного утверждения.