Аронян о поражении от Раджабова: «Я принимал странные решения, так играть нельзя»

Армянский шахматист Левон Аронян прокомментировал свое поражение в финале онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters от азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова (1,5:2,5, 1:2), сообщает haqqin.az.

«У меня смешанные чувства, - заявил Аронян. - Я расстроен тем, как сыграл в финале, но доволен своей игрой на турнире.

Самой интересной сегодня была первая партия. Шла игра без обороны. Я знал, что в финале придется рисковать. Но, возможно, принимал странные решения. Например, сегодня в проигранной мною второй партии. Так играть в финале нельзя».