В одной из американских церквей расстреляли священника

В одной из церквей американского города Уайнона в штате Техас застрелен священник, еще несколько человек пострадали, сообщила телекомпания ABC.

По данным телекомпании, в воскресенье утром священник вступил в перепалку с мужчиной, который прятался в одной из местных церквей. В результате мужчина выстрелил в священнослужителя из оружия, которое ранее отобрал у него. По данным властей, пострадали еще по меньшей мере два человека, передает ТАСС.

Представитель местного полицейского управления указал, что подозреваемый задержан.