В Африке убили французских военных

На востоке Мали (государство в Западной Африке) во время разведывательной миссии погибли двое французских военнослужащих. Как сообщает BBC, бронемашина военных подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Одним из погибших была женщина — 33-летняя мать двоих детей сержант Ивон Юан.

Несколько дней назад при похожих обстоятельствах в Мали погибли трое французских солдат. Ответственность за предыдущую атаку взяли на себя боевики из одной из банд, связанных с «Аль-Каидой».О причастности к последнему нападению на военных пока никто не заявлял.