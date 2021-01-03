В ВОЗ заявили о свыше 83 млн заболевших COVID

Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки во всем мире подтвержден 740 221 случай COVID-19, общее количество заражений составило 83 322 449.

Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19, в том числе более 12,5 тысячи - за последние сутки.

Больше всего заражений вирусом нового типа выявлено в Америке — их число составляет более 36,3 млн. В Европе медики зафиксировали порядка 26,9 млн случаев заболевания.