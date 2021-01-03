Военные Индии и Китая сошлись в рукопашную на границе видео
Представители двух ядерных держав — Китая и Индии сошлись в рукопашной схватке на границе государств. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
Когда видео было снято, не сообщается. На кадрах видно, как солдаты ведут ожесточенные бои и бросают друг в друга камни и палки. На видео указывается, что оно было снято на высоте 5 104. На одном из китайских сайтов также указывают, что его опубликовали в середине декабря, передает Лента.ру.