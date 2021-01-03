Трамп готовится выступить с победной речью

Белый дом анонсировал выступление президента США Дональда Трампа с победной речью в понедельник, 4 января, в Джорджии, где, согласно официальным данным, победу одержал его соперник Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно распространенному Белым домом ежедневному расписанию президента, Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера. У него запланировано много звонков и встреч. В 16:10 глава государства покинет Белый дом и отправится в Дэлтон, штат Джорджия, где проведет свой победный митинг в поддержку кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат США 5 января.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп призывал вице-губернатора Джорджии, одного из ключевых штатов США на президентских выборах, пересчитать голоса в его пользу. Отмечается, что об этом свидетельствует запись разговора главы Белого дома и Брэда Раффенспергера. В разговоре также принимал участие юрисконсульт вице-губернатора Райан Джермени.

20 ноября результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена.