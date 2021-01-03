ОПЕК собирает очередное заседание по нефти

В середине ноября члены JMMC назначили следующее заседание на 17 декабря, но позже оно было перенесено на январь.

Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.