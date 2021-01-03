США решили оставить авианосец на Ближнем Востоке

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Милли высказался о решении по поводу американского авианосца USS Nimitz, отправленного ранее на Ближний Восток. Напомним, что в США такого рода отправку аргументировали «необходимостью реагировать на угрозу со стороны Ирана».

В Вашингтоне ожидали, что Иран может нанести ракетные удары по американским базам в регионе в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани.

По словам Милли, было принято решение об отмене передислокации «Нимица» с Ближнего Востока.