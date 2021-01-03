Нефть дорожает: Brent - $52,5

Цены на нефть поднимаются в первый рабочий день нового года в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $52,5 за баррель, что на $0,7 (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на $0,17 (0,3%) - до $51,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $49,15 за баррель, что на $0,63 (1,3%) выше уровня предыдущих торгов. В минувший четверг, 31 декабря, фьючерсы выросли в цене на $0,17 (0,3%) - до $48,52 за баррель.