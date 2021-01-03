На крупнейших российских военных учениях будет изучен опыт Азербайджана в Карабахе

На российско-белорусских стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Запад-2021» будет отработан сценарий исходя из опыта 44-дневной войны в Карабах е. Об учениях на селекторном совещании с командным составом ВС России рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Учения, которые считаются самыми широкомасштабными ежегодными учениями российской армии, пройдут в сентябре этого года.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ, в ходе учений военные отработают борьбу с крылатыми ракетами и беспилотниками. Они также отработают огневое и радиоэлектронное воздействие на условного противника, применение вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрый переход от одного вида боевых действий к другому и создание сложной, динамичной обстановки.

Телеканал Минобороны России со ссылкой на источники в оборонном ведомстве отмечает, что недавно завершившийся военный конфликт в Карабахе требует разработки методов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ранее Минобороны России приняло решение ускорить разработку боевых беспилотных летательных аппаратов с учетом опыта Карабахской войны. Также на днях российская армия впервые в реальных боевых условиях нанесла ракетно-бомбовый удар по целям в Сирии с помощью ударного беспилотника «Орион».