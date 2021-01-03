Адвокаты поздравили Теймура Раджабова и его уважаемую бабушку

Накануне азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов победил в турнире Airthings Masters, проходившем в рамках Champions Chess Tour. Теймур Раджабов победил армянского шахматиста Левона Ароняна и завоевал путевку в Большой финал Champions Chess Tour, который состоится в сентябре.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на своей странице в соцсети «Фейсбук» от имени адвокатов страны поздравил Теймура Раджабова с блестящей победой над армянским шахматистом.

Анар Багиров также поздравил и бабушку азербайджанского шахматиста - старейшину адвокатуры страны Элеонору Викторовну Раджабову, которая является известным адвокатом. 88-летняя Элеонора Раджабова работает адвокатом с 1955 года и в настоящее время возглавляет адвокатское бюро №5 города Баку.

Отметим, что Элеонора Раджабова стала одним из 8 адвокатов, которых в конце года Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» за долгую и плодотворную деятельность в правовой сфере.