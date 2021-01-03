Возможный преемник Меркель выступил за усиление связей ЕС с Турцией

Необходима более сильная привязка Турции и России к Евросоюзу. Такое мнение высказал в интервью изданиям медиагруппы Funke кандидат в председатели Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящую коалицию в Германии, Фридрих Мерц, пишет Дойче велле.

"Было бы разумно иметь расширенное европейское экономическое пространство, что обеспечило бы таким странам, как, к примеру, Турция, доступ к внутреннему рынку Евросоюза - без получения ими права на полноправное членство в ЕС", - отметил немецкий политик, добавив, что, "однажды это могло бы стать перспективой и для России".

Говоря о взаимоотношениях с Турцией, Фридрих Мерц подчеркнул, что для этой страны, по его мнению, даже в долгосрочной перспективе нет возможности вступления в ЕС. "Если же опуститься ниже этого уровня, то обсуждать можно все" возможные формы взаимодействия, убежден он.