Российский министр: цены на газ бьют рекорды

Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.

"Сегодня рынок газа почти восстановился в полном объеме, даже некоторые бьются рекорды по ценам, особенно в АТР, да и в Европе - почти 220 долларов за тысячу кубометров. И мы наблюдали в конце года существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции", - отметил Новак, добавив при этом, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%.