В Турции создали прибор, который диагностирует COVID за 10 секунд

"Этим прибором можно обнаружить вирус, вызывающий заражение COVID-19, в течение максимум 10 секунд, используя образец слизистой оболочки ротовой полости", - сообщили в университете, пишет Страна.ua.

Ученые из Турции разработали устройство, которое на основе передовых оптических технологий диагностирует заражение коронавирусом всего за 10 секунд. Об этом говорится в сообщении на сайте Билькентского университета, на базе которого был создан прибор.

Прибор получил название Diagnovir. Он работает на оптических свойствах, когда в присутствии вируса меняется цвет, а его выявление происходит с высокой вероятностью.

"В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора", - сообщили в Билькентском университете.

Для прибора достаточно материала из ротовой полости, а не носоглотки, что также делает его более удобным для использования. Кроме того, в отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

Прибор показал эффективность на уровне 99% в выявлении вирусов в доклинических исследованиях.

Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство. Ученые планируют, что со временем он будет настроен таким образом, что сможет выявлять другие вирусы, не только COVID-19.