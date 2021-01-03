Синоптики о погоде на завтра

Завтра, 5 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода. Ночью и утром местами слабый туман. Прогнозируется северный ветер, который днем сменится южным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

5 января на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.