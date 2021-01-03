Ильхам Алиев создал «Фонд возрождения Карабаха»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ об учреждении юридического лица публичного права «Фонд возрождения Карабаха», сообщает АзерТАдж.
Согласно указу, с целью обеспечения достойной жизни на освобожденных от оккупации территориях, проведения строительно-реставрационных и благоустроительных работ во всех сферах, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния создано публичное юридическое лицо «Фонд возрождения Карабаха».