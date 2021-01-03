В Гяндже полиция накрыла работающую чайхану

Сотрудники Гянджинского ГУП на территории Низаминского района обнаружили чайный дом, действовавший вопреки требованиям карантинного режима.

Как сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, владелец объекта Хаял Яхьяев и находившиеся там посетители были задержаны и доставлены в управление полиции Низаминского района г. Гянджа.

В их отношении были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован.