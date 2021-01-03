Первого в мире пациента привили вакциной AstraZeneca

Вакцинация населения препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, разработанным совместно с Оксфордским университетом, стартовала в Великобритании. Как сообщила Национальная служба здравоохранения страны в Twitter, первым пациентом, привитым вне рамок клинических испытаний, стал 82-летний Брайан Пинкер.

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, в настоящий момент страна располагает 530 тыс. доз оксфордской вакцины. При этом, по данным газеты The Times, к середине января власти рассчитывают, что разработчики смогут нарастить производство до 2 млн доз препарата еженедельно, что позволит существенно ускорить программу вакцинации населения.

30 декабря независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение вакцины AstraZeneca, которая стала вторым в стране сертифицированным препаратом против коронавируса.