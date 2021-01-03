Ильхама Алиева наградили «Премией за возрождение тюркского мира - 19 мая»

Фонд писателей и деятелей искусства тюркского мира (TÜRKSAV) принял решение присудить «Премию за возрождение тюркского мира - 19 мая» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Anadolu, глава правления TÜRKSAV Яхья Акенгин привлек внимание к победе Азербайджана в 44-дневной войне против Армении.

Глава Фонда подчеркнул, что победа Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, при тесной поддержке тюркоязычных стран и моральной поддержке Тюркского совета, является успехом и тюркского мира против империалистического мышления.

«От имени правления Фонда хотел бы заявить, что для нас большая честь вручить эту награду господину Ильхаму Алиеву, который руководил этой борьбой», - сказал Акенгин.