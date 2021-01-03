Народный артист СССР 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге, сообщил источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга.

О госпитализации артиста сообщает «Московский комсомолец», отмечая при этом, что Басилашвили, у которого диагностирована хроническая болезнь легких, несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться.

Кроме Басилашвили, коронавирусом заболели его жена и дочь. В настоящее время актер с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга.