Китай ответил на обвинения США о лабораторном происхождении коронавируса

Заявления заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из уханьской лаборатории являются низкокачественной ложью и слухами, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передают РИА Новости.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае. По его словам, "появляются все свидетельства того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория". По данным газеты, Поттинджер в ходе видеоконференции с парламентариями заявил, что, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя.

"Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что "так называемую теорию об искусственном происхождении вируса или об утечке из лаборатории" опровергли практически все именитые эксперты в этой области, в том числе американские.

"Если США делают такие заявления, то мы просим предоставить доказательства", - добавила Хуа Чуньин.