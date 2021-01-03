В Польше предотвратили теракт против мусульман

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманском религиозном объекте, задержаны несколько человек, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын.

"Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования… в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва", - рассказал пресс-секретарь.

Как следует из выводов ABW, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ". По данным спецслужбы, подозреваемые выступали "против исламизации Польши".