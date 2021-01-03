В Билясуваре выявили десятки килограммов контрабандных наркотиков

В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полицейского отдела Билясуварского района был задержан иностранный гражданин, перевозивший контрабандой из Ирана наркотические и психотропные вещества.

Как сообщили haqqın.az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полицейского отделения Билясуварского района на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан гражданин Ирана Садег Сяфии.

При личном досмотре у него было обнаружено около 10 граммов психотропного вещества метамфетамин. В результате дальнейших мероприятий было выявлено, что он привез и спрятал у дороги на территории села Чайлы сумку, в которой в общей сложности находилось 22 кг героина, 2 кг 630 гр метамфетамина, 3100 единиц метадона и трамадола.

По данному факту проводится расследование в полицейском отделе Билясуварского района.