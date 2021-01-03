В Армении заявили о возвращении Азербайджану села Кярки
Армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян утверждает, что Азербайджану, помимо части села Шурнух, перейдет и село Кярки, пишут армянские СМИ.
Напомним, что накануне азербайджанские военные взяли под свой контроль часть села Шурнух, расположенную за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Губадлинского района Азербайджана.
Отметим, что село Кярки, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, находится в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Село было оккупировано армянскими войсками в мае 1992 года.