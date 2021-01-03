Армении предрекли продовольственный кризис

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян утверждает, что в стране назревает продовольственный кризис и он даст о себе знать уже весной 2021 года.

Как сообщает Sputnik Армения, причиной продовольственного кризиса, по мнению Багратяна, стали территориальные потери.

"У нас может случиться голод в марте, апреле, мае. Ничего хорошего я пока не вижу. Дело в том, что у нас были серьезные территориальные потери. Мы утратили тысячи гектаров пахотных земель, пастбищ, пшеничных полей", - возмущается Багратян.

Недоволен армянский экс-премьер и политикой Центробанка страны, руководство которого он обвинил в некомпетентности, заявив, что валютные резервы страны тают с каждым месяцем. "В течение одного только октября ЦБ выбросил на ветер 500 миллионов долларов", - заявил Багратян.